В Волгоградской области за 2 часа до конца выборов на двух округах явка составляет менее 40%

В Волгоградской области скоро завершатся выборы Фото: Олег ЗОЛОТО

Избирательная комиссия Волгоградской области за 2 часа до завершения дополнительных выборов депутатов регионального парламента опубликовала новые данные по явке. На 18.00 11 сентября самыми активными избирателями остаются жители Городищенского района. Там явка превысила 40%, на других избирательных округах – нет. В Волгограде же на избирательные участки пришло наименьшее число горожан.

По Городищенскому одномандатному избирательному округу №5 на 18.00 явка составила 42,46%. Свою бюллетени в урны бросили 45 292 избирателей. По Михайловскому одномандатному избирательному округу №3 проголосовали 39 566 человек, явка 39,05%. В областном центре самое низкое число пришедших на избирательные участки людей. По Краснооктябрьскому одномандатному избирательному округу №13 свой выбор сделали 31 250 человек, явка 36,21%.

Напомним, довыборы в Волгоградскую областную думу по трем округам проходят с 9 по 11 сентября. Избирательные участки закроются в воскресенье в 20.00.