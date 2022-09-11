В Волгограде в понедельник без электричества останутся 4 района

В Волгограде электричества в понедельник не будет в четырех районах Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Новая неделя в Волгограде начнется с отключений электричества. Из-за плановых ремонта и профилактики оборудования, которое готовят к холодам, без света останутся дома в четырех районах областного центра. Они будут обесточены в течение восьми часов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения 12 сентября временно не будет в Краснооктябрьском, Дзержинском, Советском и Кировском районах.

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 свет отрубят по адресам: ул. Смирнова, 1а, 1-19, 2-16, пер. Смирнова, 1-7, 2, 4, пер. Вязниковский, 3-7, 24-28, ул. Жданова, 2-22, 5-43, ул. Ломоносова, 10а, 10-36, 15-41, 18/1, 36а, 40, 46, 47, 48, 52, 55, ул. Типографская, 40. В Дзержинском районе с 9.00 до 17.00 обесточат ул. Двинскую, 10, 12, 14, ул. Ткачева, 7, 9, 11, 13.

В Советском районе с 9.00 до 17.00 электричество отключат на ул. Полухина, 1-35, 4-36, ул. Коганова, 3-17, 7/1, 7б, 9б, ул. Аренского, 39-77, 42-48, 52-78, 64а, 76а, ул. Николая Сарафанова, 26-44, 51-67, ул. Михаила Чембарова, 47-57, 52-68, 53г, ул. Басина, 3-17, 4-18, 15а, ул.Коганова, 23-37, ул. Петра Круглова, 28-52, 29-51, ул. Александра Беляева, 28-54, 29-51, ул. Зевина, 2-18, 11б, 11г, 15а, 17б, 17в, 22-36, ул. Джапаридзе, 28-54, 29-53, 49а, 53а, ул. Фиолетова, 27-53, 30-54, ул. Богданова, 36-60, 36а, 38а, 42а. В Кировском районе с 9.00 до 17.00 не смогут воспользоваться электроприборами жители ул. 1-й Пятилетки, 1, 2, 3, 4, 5, пер. Залесского, 1, 3, ул. Армавирской, 1-3, пер. Ачинского, 2-4, ул. Шумилова, 2, 4, ул. Шаблиевской, 14-42, 23-67б, ул. Кременской, 21-55, 22-58.