В Волгоградской области на довыборах в регпарламент проголосовали более 110 тысяч человек

В регионе в выборах приняли участие более 110 тысяч человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области через несколько часов завершится третий день голосования. В регионе проходят довыборы депутатов в областную думу по трем округам. К 15.00 11 сентября избирательные участки посетили более 110 тысяч человек. Явка составила почти 40%.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Избирательной комиссии Волгоградской области, по Михайловскому одномандатному избирательному округу №3 уже проголосовали 36 934 человек. Явка составила 36,45%. По-прежнему самыми активными остаются жители Городищенского района. На одномандатном избирательном округе №5 явка составила 40,88%, свой выбор сделали 43 609 избирателей. Меньше всего явка по Краснооктябрьскому одномандатному избирательному округу №13 – 35,25%. Избирательные участки посетили 30 420 человек.

Напомним, завершатся выборы 11 сентября в 20.00.