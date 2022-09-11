В Волгограде скончался писавший картины о Сталинградской битве художник Лев Тырин

Фото: ВООВ "Дети Сталинграда"

В Волгограде не стало художника Льва Тырина. Печальную новость сообщили в Волгоградском региональном отделении Творческого Союза художников России. Автору многих картин, посвященных Сталинградской битве, было 84 года.

Лев Тырин родился в Сталинграде 31 января 1938 года. Ему было 4 года, когда немецко-фашистская армия оказалась в городе на Волге. Вместе с семьей он пережил все ужасы Сталинградской битвы, в том числе, массированную бомбардировку 23 августа 1942 года.

Художник окончил Ростовское художественное училище имени Грекова и Украинский полиграфический институт имени Федорова. Основой творчества Льва Тырина стала именно Сталинградская битва. Детские воспоминания о тех страшных днях он зарисовывал на бумаге.

- Волгоградец стал автором больше 200 линогравюр и множества рисунков, которые представляют собой художественные свидетельства исторических событий 1942–1943 годов в Сталинграде, - отметили в региональном отделении Творческого Союза художников России.

Лев Тырин был членом Творческого Союза художников России, почетным членом Волгоградской общественной организации ветеранов «Дети Сталинграда».