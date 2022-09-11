В Волгограде прошел фестиваль «Александровский звон»

Фото: Архив Волгоградской митрополии Фото: Эдуард Пальгунов

В центре Волгограда 11 сентября прошел фестиваль «Александровский звон». Свое мастерство продемонстрировали 17 звонарей из Волгоградской области и других городов страны. Волгоградцы могли послушать колокольный звон в сквере у собора Александра Невского. Фестиваль был приурочен ко Дню города и ко дню памяти великого князя. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградской епархии.

В фестивале приняли участие мастера, служители храмов, учащиеся и выпускники Волгоградской школы колокольного искусства. Выступления чередовались с номерами Молодежного театра духовно-нравственного сюжета «Миргород», ансамбля старинной музыки «Конкордия», солистов волгоградских театров.