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Общество11 сентября 2022 12:05

В Волгограде прошел фестиваль «Александровский звон»

Свое мастерство показали 17 звонарей из разных городов страны
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Архив Волгоградской митрополии

Фото: Архив Волгоградской митрополии

Фото: Эдуард Пальгунов

В центре Волгограда 11 сентября прошел фестиваль «Александровский звон». Свое мастерство продемонстрировали 17 звонарей из Волгоградской области и других городов страны. Волгоградцы могли послушать колокольный звон в сквере у собора Александра Невского. Фестиваль был приурочен ко Дню города и ко дню памяти великого князя. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградской епархии.

В фестивале приняли участие мастера, служители храмов, учащиеся и выпускники Волгоградской школы колокольного искусства. Выступления чередовались с номерами Молодежного театра духовно-нравственного сюжета «Миргород», ансамбля старинной музыки «Конкордия», солистов волгоградских театров.