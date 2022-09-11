Губернатор провел совещание по вопросам 10-летней программы развития Волгограда

Программа развития Волгограда включает различные сферы жизни горожан Фото: Екатерина СИМОХИНА

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 11 сентября провел совещания по вопросам программы 10-летнего развития Волгограда. В рабочей встрече приняли участие мэр города Владимир Марченко и заместители главы региона. Концепция по обновлению Волгограда была представлена в начале 2022 года. Однако она продолжает обновляться. Свои предложения выдвигают эксперты, общественники и молодежь, рассказали в обладмине.

Среди планов, которые стали частью 10-летней программы, улучшение качества услуг, состояния коммунальной инфраструктуры и ЖКХ, благоустройство и развитие транспортной доступности, территорий. Одной частью программы стало приведение в порядок дворов в Волгограде, рассчитанное на 3 года.