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Общество11 сентября 2022 10:08

Губернатор провел совещание по вопросам 10-летней программы развития Волгограда

Предложения в план предлагают эксперты, общественники и молодежь
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Программа развития Волгограда включает различные сферы жизни горожан

Программа развития Волгограда включает различные сферы жизни горожан

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 11 сентября провел совещания по вопросам программы 10-летнего развития Волгограда. В рабочей встрече приняли участие мэр города Владимир Марченко и заместители главы региона. Концепция по обновлению Волгограда была представлена в начале 2022 года. Однако она продолжает обновляться. Свои предложения выдвигают эксперты, общественники и молодежь, рассказали в обладмине.

Среди планов, которые стали частью 10-летней программы, улучшение качества услуг, состояния коммунальной инфраструктуры и ЖКХ, благоустройство и развитие транспортной доступности, территорий. Одной частью программы стало приведение в порядок дворов в Волгограде, рассчитанное на 3 года.