Как будет ходить общественный транспорт в Волгограде 11 сентября 2022 в День города

Общественный транспорт в воскресенье будет ходить в усиленном режиме Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде воскресенье станет заключительным днем празднования 433-летния. 11 сентября в День города общественный транспорт продолжит ходить в усиленном режиме. Трамваи, троллейбусы и автобусы будут курсировать до позднего вечера. Некоторые маршруты изменят свои конечные остановки. Сайт volgograd.kp.ru публикует, как будет ходить общественный транспорт в Волгограде в День города 11 сентября 2022 года.

Скоростной трамвай №2, а также трамваи №1, 2, 3, 4, 10 и троллейбусы №8а, 9 и 15а будут работать до 23.30. Как рассказали в мэрии, если пассажиропоток будет высокий и позже, то движение электротранспорта будет продлено. 11 сентября автобусные маршруты №21, 35, 55, 65 будут развозить волгоградцев до 23.00, а автобусы №2, 6э и 88э – до полуночи.

Автобусы №35 при движении в центр не будут доезжать до остановки «Речпорт», конечной станет «Детский центр». Не будет заезжать на Набережную имени 62-й Армии и маршрут №98. В воскресенье с 21.30 автобусы и троллейбусы не будут делать остановки на «Комсомольской», «Современнике» и «Медицинском университете» из-за больших потоков горожан. Не будет осуществляться посадка и на «Детском центре». Скоростной трамвай продолжит работу в обычном режиме.

- Вечером 11 сентября транспортные предприятия стянут в центр города дополнительные единицы подвижного состава, который будет отправляться от пиковых точек загрузки сразу по мере заполнения. На остановках, где прогнозируется наибольшее количество пассажиров, городские службы организуют схему безопасной посадки в транспорт с помощью фан-барьеров, - отметили в мэрии.

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