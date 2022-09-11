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Происшествия11 сентября 2022 9:05

В Волгограде из-за водителя иномарки «Приора» влетела в столб

В больнице оказался молодой парень
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В больницу с травмами отвезли водителя "Приоры"

В больницу с травмами отвезли водителя "Приоры"

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 10 сентября на проспекте Ленина в Волгограде «Лада Приора» влетела в столб, но аварию спровоцировала другая машина. В 21.08 50-летний водитель «Kia Rio» на перекрестке проспектов Ленина и Металлургов на зеленый свет поворачивал налево в сторону улицы Чистоозерной. Иномарка не пропустила «Приору» с 22-летним водителем, которая ехала во встречном направлении по Первой продольной. Отечественный автомобиль пытался избежать лобового столкновения, с «Kia» он не столкнулся, но врезался в железобетонный столб. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Авария произошла на перекрестке в Краснооктябрьском районе

Авария произошла на перекрестке в Краснооктябрьском районе

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В ДТП пострадал молодой водитель «Приоры». Скорая помощь с различными травмами госпитализировала его в больницу.

Отметим, на перекрестке проспектов Ленина и Металлургов в Краснооктябрьском районе аварии происходят на регулярной основе. Так 6 сентября в лобовом столкновении двух иномарок пострадала девушка.