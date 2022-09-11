В Волгограде в ЦПКиО потерялись двое детей

Двое детей потерялись во время праздничных мероприятий в парке. Фото: Администрация ЦПКиО.

В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде 10 сентября потерялись два ребенка. Происшествия случились во время мероприятий, приуроченных ко Дню города. В разное время в воскресенье потерялись мальчики четырех и семи лет. Как рассказал сайту volgograd.kp.ru директор ЦПКиО Андрей Еркин, все завершилось благополучно, родителей детей нашли.

Правда, маме 7-летнего школьника стало плохо. Работники парка оказали женщине первую помощь и вызвали скорую.

- В таких ситуациях действия сотрудников происходят по инструкции, всегда помогаем. Используем все каналы связи - сценическое оборудование, корпоративные чаты, внутренняя диспетчерская связь, визуальный осмотр территории всеми администраторами аттракционов, - добавил Андрей Еркин.