На выборах в Волгоградской области самая высокая явка пока в Городищенском районе

В Волгоградской области стартовал третий день голосования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 11 сентября в Волгоградской области стартовал третий день голосования. Избирательные участки открылись в 8.00. Волгоградцы принимают участие в довыборах в областную думу. Избирательная комиссия региона опубликовала последние данные по явке – самая высокая пока в Городищенском районе.

По Городищенскому одномандатному избирательному округу №5 проголосовали 38 766 избирателей. Явка составляет 36,36%. По Михайловскому одномандатному избирательному округу №3 было отдано 31 960 голосов, что является 31,55% от общего числа избирателей на этой территории. По Краснооктябрьскому одномандатному избирательному округу №13 проголосовали 28 606 человек, явка 33,15%.