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Общество11 сентября 2022 6:37

В Волгограде утром 11 сентября около 50 парашютистов совершили прыжки с воздушных шаров

Покорители неба приземлялись в Волго-Ахтубинской пойме
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде продолжается фестиваль воздухоплавания

В Волгограде продолжается фестиваль воздухоплавания

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде в рамках празднования Дня города продолжается фестиваль воздухоплавания. Над областным центром и в Волго-Ахтубинской пойме летают 11 аэростатов. Утром 11 сентября воздушные шары вновь поднялись в небо. Сегодня они не просто парили над землей. С воздушных шаров совершили прыжок около 50 парашютистов. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали организаторы фестиваля воздухоплавания.

Предполагалось, что точкой приземления парашютистов будет Фрунзенское сельское поселение возле ерика Гнилой. Однако на высоте направление ветра спутало планы смельчакам. Воздушные шары летели примерно над поселком Куйбышев, приземление было там.

- Судя по всему, на высоте оказался штиль и другой курс. На запланированное место парашютисты не зашли. Все парашютисты благополучно приземлились, все целы, всё хорошо, - рассказали организаторы фестиваля.

Вечером 11 сентября воздушные шары вновь поднимутся в небо над Волгоградом. Точно время полета пока неизвестно.

- Точная информация по вечернему полету будет не раньше обеда. Предварительно точка старта будет за Средней Ахтубой, - отметили воздухоплаватели.