Волгоград встал в пробках из-за нескольких ДТП в центре

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Ближе к вечеру второго дня празднования Дня города центр Волгограда встал в пробках из-за нескольких ДТП. Аварии случились в разных местах на Второй продольной магистрали. Плюс к этому в центре перекрыто движение на Нулевой продольной и прилегающих улицах. Дальше к вечеру, когда волгоградцы поедут на гала-концерт и салют на набережной и в ЦПКиО, обстановка на дорогах обещает быть еще более сложной, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

После шести часов вечера транспортная нагрузка на главные магистрали вырастет в разы. Поэтому волгоградцам советуют ехать в центр на праздничные мероприятия на общественном транспорте, который будет ходить до полуночи и в усиленном режиме.

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