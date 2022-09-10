Явка на выборах в Волгоградскую облдуму превысила 25%

Выборы 2022 продлятся три дня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Волгоградский областной облизбирком озвучил явку на дополнительных выборах депутатов облдумы, которые проходят в трех одномандатных округах. На 15 часов второго дня голосования 10 сентября 2022 года на участки пришли более 25% избирателей, выше явка в сельских районах, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Второй день лидирует по явке Городищенский округ №5, где бюллетени в урны опустили более 31,5 тысячи избирателей – это почти 30% от списка. В Михайловском округе №3 проголосовали за своего кандидата 25,6 тысячи избирателей или 25,31%. И в Волгограде по Краснооктябрьскому округу №13 пришли на участки 23 тысячи человек или 26,69% зарегистрированных избирателей.

Выборы в субботу продлятся до 20.00. В воскресенье участки будут открыты с 8 утра до вечера. После начнется подсчет голосов.