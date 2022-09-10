«Живую» историю легендарного БК-31 рассказали волгоградцам

Фото: пресс-служба Сбербанка

При поддержке администрации региона и Сбербанка Фонд социальных проектов «Наследие» организовал светозвуковое представление «Живые картины героического пути бронекатера БК-31», рассказывающее о судьбе боевого корабля, затонувшего во время Сталинградской битвы.

Фото: пресс-служба Сбербанка

Мультимедийный показ с историческими кадрами и хроникой поднятия БК-31 транслировался на стены музейно-выставочного павильона, в котором сейчас размещён «речной танк». Участникам мероприятия, среди которых были главы Администрации города и области, руководители профильных комитетов, ведомств и общественных объединений, почетные граждане Волгограда, ветераны вооруженных сил и правоохранительных органов, активисты патриотических молодежных организаций, была представлена история бронекатера с эпизодами его героического пути.

Напомним, Бронекатер был поднят со дна Волги Военно-историческим музеем «Наследие» в 2017 году. В рамках визита Владимира Путина в Волгоград 2 февраля 2018 года Президенту России был представлен БК-31. Владимир Владимирович поддержал предложение о создании интерактивного музейного комплекса, где главным экспонатом станет «речной танк» и его история. Легендарное судно отреставрировали, построили музейно-выставочный павильон «Бронекатер БК 31», ставший частью мемориального комплекса в память о защищавших Сталинград моряках Волжской военной флотилии на новой городской набережной. Мемориальный комплекс оснащён современными технологиями, которые позволяют максимально погрузиться в исторические события тех лет.

Почетный гражданин города-героя Волгограда Хельви Латту отметила, что очень важно, что инициативу по поддержке реализации таких проектов берут на себя не только власти, но и крупные финансовые структуры. Чувствуется, что в эту работу они вкладывают душу и сердце – в память о тех, кто завоевал для нас мир и свободу.

Фото: пресс-служба Сбербанка

По словам председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк Александра Анащенко, Волгоград – город с богатейшей историей и большим потенциалом, и Сберу важно поддерживать его развитие, создавать новые локации, где могли бы собираться волгоградцы и гости города. «Новый мемориальный комплекс «Бронекатер-31» уже стал местом притяжения жителей и туристов. Самое главное, здесь можно познакомиться с важнейшим этапом истории не только нашей страны, но и всего мира», - отметил Александр Анащенко.

«Бронекатер БК-31» стал по-настоящему всенародным проектом, – рассказала журналистам Анна Василевская, директор Военно-исторического музея «Наследие». – Мы видим большую заинтересованность общественности, продолжаем получать обращения граждан, неравнодушных к его истории. Это событие – еще один способ визуализировать подвиг команды и боевого корабля, к которому может прикоснуться любой желающий».

Завершилось мероприятие красочным салютом. У гостей и жителей Волгограда была возможность посмотреть прямое телевизионное включение с места события.