Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 сентября 2022 10:28

8 тысяч первокурсников вышли на парад студентов в Волгограде: фото

По центру города прошел парад студентов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Парад студентов в Волгограде.

Парад студентов в Волгограде.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Утром во второй день праздника в честь Дня города по центральным улицам Волгограда прошел парад студентов. Около 8 тысяч первокурсников местных вузов с шарами и флагами собрались на площади Павших Борцов, прошагали колоннами по Аллее Героев и спустились по центральной лестнице на нижнюю террасу набережной. После здесь прошла церемония посвящения в студенты, перед молодежью выступили ректоры ведущих университетов, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Смотрите фото парада студентов.

Парад студентов в Волгограде.

Парад студентов в Волгограде.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад студентов в Волгограде.

Парад студентов в Волгограде.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад студентов в Волгограде.

Парад студентов в Волгограде.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Онлайн-трансляция празднования Дня города - здесь.

Парад студентов в Волгограде.

Парад студентов в Волгограде.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ