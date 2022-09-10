8 тысяч первокурсников вышли на парад студентов в Волгограде: фото

Парад студентов в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Утром во второй день праздника в честь Дня города по центральным улицам Волгограда прошел парад студентов. Около 8 тысяч первокурсников местных вузов с шарами и флагами собрались на площади Павших Борцов, прошагали колоннами по Аллее Героев и спустились по центральной лестнице на нижнюю террасу набережной. После здесь прошла церемония посвящения в студенты, перед молодежью выступили ректоры ведущих университетов, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Смотрите фото парада студентов.

Парад студентов в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад студентов в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад студентов в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Онлайн-трансляция празднования Дня города - здесь.