Как будет ходить общественный транспорт в Волгограде 10 сентября 2022 в День города

Регулировать потоки пассажиров будут при помощи фан-барьеров. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде в День города 10 сентября 2022 года общественный транспорт будет работать в усиленном режиме. До полуночи будут ходить скоростной трамвай СТ-2, а также трамваи №1, 2, 4 и 10 от кольца на «Детском центре». Также продлят время работы троллейбусы №8а, 9, 10а и 15а, автобусы №2, 6э, 21, 35, 55, 65 и 88э, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Не будут спускаться на Центральную набережную в Волгограде во время празднования Дня города 10 сентября 2022 года автобус №35 и маршрутка №98. А вечером перед салютом автобусы и троллейбусы на остановках «Детский центр», «Комсомольская», «Современник» и «Медуниверситет» будут только высаживать пассажиров. По окончании праздника общественный транспорт будет отправляться по маршруту, как только заполнится салон.