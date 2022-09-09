В первый день выборов явка в Волгоградской области приблизилась к 20%

На выборы пришли почти 20% избирателей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На довыборах в Волгоградскую областную Думу по трем одномандатным округам к концу первого дня голосования 9 сентября 2022 года явка избирателей приблизилась к 20%, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ИКВО.

Активнее всего оказались избиратели в Городищенском округе, где бюллетени для голосования успели заполнить более 22 тысяч человек или 20,89% от общего числа избирателей. Явка по Михайловскому округу №3 превысила 19,2 тысячи человек или 18,99%. Меньше на участки пришло волгоградцев, которые выбирают в облдуму депутата по Краснооктябрьскому округу №13. В областном центре до избирательных участков дошли 15,2 тысячи человек или 17,62% от списка.