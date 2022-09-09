Жителя Волгограда оштрафовали на 360 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

Постановления еще не вступили в силу. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Ворошиловский райсуд 9 сентября 12 раз оштрафовал жителя Волгограда Виталия Готра на 30 тысяч рублей за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ. Общая сумма наказания за наклейки с соответствующим текстом составила 360 тысяч рублей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов региона.

- Постановления могут быть обжалованы, - рассказали в ведомстве.

Как установил суд, в августе 2022 года мужчина расклеил в Ворошиловском районе наклейки с дискредитирующим использование вооруженных сил текстом. Сегодня суд рассмотрел только 12 из массы протоколов, которые составили по факту сотрудники волгоградской полиции. Каждый протокол потянул на 30 тысяч штрафа.