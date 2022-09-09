В Волгограде состоится прощание с погибшим на Украине полковником

Вечная память. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В субботу, 10 сентября, в Волгограде простятся с полковником Владимиром Парфеновым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Печальное известие о гибели волгоградского офицера пришло 6 сентября.

Прощание с военнослужащим начнется в 11.30 часов. Погребут полковника Владимира Парфенова на новом Ворошиловском кладбище. На похоронах воинские почести отдадут рота почетного караула и военный оркестр.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования семье погибшего офицера в связи с невосполнимой утратой.