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Политика9 сентября 2022 15:07

В Волгограде состоится прощание с погибшим на Украине полковником

Похороны пройдут 10 сентября на Новом Ворошиловском кладбище
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Вечная память.

Вечная память.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В субботу, 10 сентября, в Волгограде простятся с полковником Владимиром Парфеновым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Печальное известие о гибели волгоградского офицера пришло 6 сентября.

Прощание с военнослужащим начнется в 11.30 часов. Погребут полковника Владимира Парфенова на новом Ворошиловском кладбище. На похоронах воинские почести отдадут рота почетного караула и военный оркестр.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования семье погибшего офицера в связи с невосполнимой утратой.