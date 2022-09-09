В ДТП в центре Волгограда пострадали четыре человека

ДПТ перекрыло Вторую продольную. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вечером 9 сентября 2022 года на улице Рокоссовского на границе Центрального, Ворошиловского и Дзержинского районов Волгограда столкнулись Nissan и Volkswagen. Из-за ДТП Вторая продольная на несколько часов встала в пробку. По данным ГУ МВД по Волгоградской области в аварии пострадали четыре человека. По предварительной информации облздрава, пострадавших пять человек, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Водитель, управляя автомашиной Nissan, двигался по улице Рокоссовского со стороны улица Голубинская в сторону улицы Ростовская, - рассказали в полиции региона. - При повороте налево на зелёную стрелку он не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной Volkswagen Polo, которая двигалась в прямом направлении.

Иномарка превратилась в груду металла. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По данным регионального комитета здравоохранения, кареты скорой помощи оказали помощь пятерым пострадавшим в ДТП. Среди них три женщины – 23-летняя, 35-летняя и 53-летняя, а также двое мужчин – 24-летний и 63-летний.

Подробности уточняются.