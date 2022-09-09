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Происшествия9 сентября 2022 14:51

В Волгоградской области в жутком ДТП с фурой на трассе погибла девушка

Иномарка вылетела на встречку, где попала под грузовой автомобиль
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области 9 сентября произошла страшная авария, в которой погиб один человек. В Иловлинском районе недалеко от хутора Краснодонский на трассе Р-22 «Каспий» девушка-водитель за рулем «Kia Rio» выехала на встречную полосу и столкнулась с фурой. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. В результате происшествия на месте скончалась водитель иномарки.

На трассе в Иловлинском районе образовалась пробка. Источник: Яндекс.Пробки.

На трассе в Иловлинском районе образовалась пробка. Источник: Яндекс.Пробки.

Инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа на месте ДТП устанавливают все обстоятельства случившегося. На участке трассы образовалась пробка. Движение затруднено как со стороны Волгограда, так и со стороны Москвы.