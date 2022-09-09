Луганский филиал ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) возглавил Дмитрий Чайкин

Дмитрий Чайкин на протяжении почти 8 лет возглавлял Государственный Банк ЛНР (с 26 декабря 2014г. по 8 сентября 2022 г.), обладает более чем 20-летним опытом работы в банковской и финансовой сфере, является заслуженным экономистом Луганской Народной Республики.

ПСБ стал первым российским банком, начавшим работу в ЛНР, и нацелен на обеспечение жителей и бизнеса республики полным комплексом банковских услуг по лучшим российским стандартам. Банк намерен участвовать в развитии республики, модернизации промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры, повышении благополучия и качества жизни населения.

За три месяца работы в Луганской Народной Республике ПСБ открыл почти 60 отделений, в которых обслуживается население и организации республики. Банк продолжит развивать сеть отделений на территории ЛНР и в течение 2022 года поэтапно расширит набор предоставляемых населению и бизнесу продуктов и услуг.