В Волгограде парню, расстрелявшему водителя, грозит 20 лет тюрьмы

Дело направили в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Волгограда направила в суд уголовное дело в отношении 25-летнего молодого человека, обвиняемого в покушении на жизнь человека. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, волгоградец нарушил несколько тяжких статей УК РФ.

17 ноября в Дзержинском районе в одном из баров мужчина отдыхал в компании друзей. Будучи пьяным, парень достал оружие и выстрелил в потолок. После этого сообщники уехали отдыхать дальше. На улице Краснополянской их машина остановилась. Молодые люди зачем-то включили сигнал аварийной остановки.

- Водитель следовавшего мимо авто остановился, подумав, что машина с компанией обвиняемого неисправна. Фигурант уголовного дела без объяснения причин произвел не менее 6 прицельных выстрелов из пистолета в водителя, - сообщили в прокуратуре.

Раненого мужчину оставили умирать. Преступники пытались скрыть улики, но у них ничего не вышло. Сотрудники областного Глава МВД и СУ СКР собрали достаточно доказательств его вины. Ему грозит 20 лет тюрьмы.