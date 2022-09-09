В Волгограде простились с погибшим на Украине военным Александром Шутовым

Вечная память! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В пятницу, 9 сентября, в Волгограде простились с 34-летним младшим сержантом Александром Шутовым. Военнослужащий погиб в ходе специальной военной операции на Украине, выполняя боевую задачу.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, похороны состоялись утром на Верхнезареченском кладбище в Тракторозаводском районе города-героя с воинскими почестями. Участника СВО в последний путь проводили родные, друзья, коллеги.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования семье Александра Шутова.