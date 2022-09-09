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Политика9 сентября 2022 13:12

В Волгограде простились с погибшим на Украине военным Александром Шутовым

Младшему сержанту было 34 года
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Вечная память!

Вечная память!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В пятницу, 9 сентября, в Волгограде простились с 34-летним младшим сержантом Александром Шутовым. Военнослужащий погиб в ходе специальной военной операции на Украине, выполняя боевую задачу.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, похороны состоялись утром на Верхнезареченском кладбище в Тракторозаводском районе города-героя с воинскими почестями. Участника СВО в последний путь проводили родные, друзья, коллеги.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования семье Александра Шутова.