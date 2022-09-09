В Волгограде судят ревнивца, забившего любимую до смерти

Материалы дела в суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

27-летний житель Волгограда предстанет перед судом за жестокое убийство 40-летней сожительницы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по региону, уголовное дело передали в Тракторозаводской райсуд с неопровержимыми доказательствами вины обвиняемого.

Убийство произошло в конце мая 2021 года на территории СНТ на юге города-героя. Причиной для ссоры стала банальная ревность. Молодой мужчина стал выяснять отношения, перейдя со слов на кулаки. Он буквально забил любимую до смерти, нанося удары по различным частям тела.

- При этом, не желая оказать потерпевшей какую-либо помощь, а также для отвода от себя подозрений злоумышленник позвонил сестре своей сожительницы, которой сообщил, что обнаружил женщину на даче уже избитой, - уточнили в следкоме.

Но скрыть преступление не удалось. Следователи получили признательные показания. Сейчас обвиняемый под стражей.