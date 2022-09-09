В Волгоградской области саратовца наказали тюремным сроком за пьяную езду

Решение суда в законную силу не вступило Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Старополтавский районный суд Волгоградской области приговорил к тюремному сроку за пьяную езду жителя Саратовской области. 32-летний мужчина 7 мая 2022 года ехал на машине в селе Новая Квасниковк. Водитель был пьяным, и его остановили полицейские. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, ранее мужчина уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. И он снова сел за руль нетрезвым.

- В этой связи прокуратура настаивала на назначении ему наказания в виде реального лишения свободы, - отметили в ведомстве.

Суд наказал водителя лишением свободы на 1,5 года. Срок он будет отбывать в колонии общего режима. Также в течение четырех лет и двух месяцев ему запрещено садится за руль любого транспорта. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.