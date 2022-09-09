Бывший мэр Волгограда стал почетным гражданином города

Виталий Лихачев стал 45-м по счету почетным гражданином Волгограда Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Бывшему мэру Виталию Лихачеву присвоили почетное звание «Почетный гражданин города-героя Волгограда». В настоящее время он является депутатом Госдумы. Торжественная церемония состоялась 9 сентября в триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской городской думе, Виталий Лихачев стал 45-м по счету почетным гражданином Волгограда.

Высшую награду областного центра нынешнему депутату Госдумы вручили мэр Владимир Марченко и председатель Волгоградской городской Думы Владлен Колесников. Решение о присвоении Виталию Лихачеву почетного звания было утверждено на заседании гордумы 29 июня.

- По ходатайству Волгоградского городского совета ветеранов муниципальной награды Виталий Лихачев удостоен за значительный вклад в социально-экономическое развитие Волгограда, - отметили в городском парламенте.

Виталий Лихачев возглавлял администрацию Волгограда с 2016 по 2021 год. В прошлом году после выборов в Государственную думу он стал депутатом нижней палаты парламента страны.