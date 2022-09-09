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Политика9 сентября 2022 10:31

Губернатор Волгоградской области наградил двух участвовавших в СВО добровольцев

Госнаграды вручены в зале Воинской и Трудовой Славы 9 сентября
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: Администрация Волгоградской области

Фото: Администрация Волгоградской области

Сегодня, 9 сентября, в зале Воинской и Трудовой Славы губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров наградил двух добровольцев, участвовавших в специальной военной операции на Украине. За проявленные мужество и самоотверженность орден Мужества вручили Алексею Тарасову и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Игорю Косогову. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе областной администрации.

Высокими наградами отметили представителей других профессий за их выдающийся вклад в развитие региона. Госнаграды вручили работникам сферы здравоохранения, образования, спорта, органов госвласти, общественникам, журналистам.

- Вы на самом высоком профессиональном уровне выполняете поставленные задачи - защищаете Родину с оружием в руках, спасаете жизни и здоровье людей, участвуете в выполнении задач национальных проектов и реализации приоритетных проектов развития региона, - отметил Андрей Бочаров.