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Здоровье9 сентября 2022 9:56

В Волгоградской области COVID-19 диагностировали у 792 человек

За сутки заболеваемость выросла почти на 2%
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
За сутки госпитализировали 101 пациента с коронавирусом

За сутки госпитализировали 101 пациента с коронавирусом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области третий день кряду растет ежесуточный прирост новых случаев COVID-19. Заболеваемость практически достигла 800 пациентов в день. 9 сентября в регионе коронавирусом заразились 792 человека. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Накануне было 1,8% заболевших меньше. Среди заразившихся сегодня 140 детей

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

Большое число волгоградцев с ковидом оказываются на больничных койках. За сутки в инфекционные стационары госпитализировали 101 пациента. В настоящий момент от COVID-19 лечатся, в том числе амбулаторно, 9 452 человека, сообщили в региональном оперативном штабе. Много сегодня выздоровевших, победили коронавирус 925 жителей Волгоградской области. 9 сентября летальных исходов от вируса не зафиксировали.