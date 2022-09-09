В Волгоградской области COVID-19 диагностировали у 792 человек

За сутки госпитализировали 101 пациента с коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области третий день кряду растет ежесуточный прирост новых случаев COVID-19. Заболеваемость практически достигла 800 пациентов в день. 9 сентября в регионе коронавирусом заразились 792 человека. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Накануне было 1,8% заболевших меньше. Среди заразившихся сегодня 140 детей

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

Большое число волгоградцев с ковидом оказываются на больничных койках. За сутки в инфекционные стационары госпитализировали 101 пациента. В настоящий момент от COVID-19 лечатся, в том числе амбулаторно, 9 452 человека, сообщили в региональном оперативном штабе. Много сегодня выздоровевших, победили коронавирус 925 жителей Волгоградской области. 9 сентября летальных исходов от вируса не зафиксировали.