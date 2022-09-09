В Волжском КамАЗ протаранил трамвай №7

В ДТП никто не пострадал. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Утром 9 сентября в Волжском Волгоградской области КамАЗ врезался в трамвай №7. ДТП случилось на улице Логинова. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации города-спутника, водитель грузовика сдавал назад и, не рассчитав расстояние, врезался в вагон общественного транспорта.

К счастью, обошлось без пострадавших. Поврежден только вагон трамвая. Движение общественного транспорт пришлось остановить на час.

- Движение было восстановлено в десяти часам утра, - прокомментировали в администрации Волжского.