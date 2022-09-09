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Происшествия9 сентября 2022 8:57

9 сентября школы и вузы Волгограда получили анонимные угрозы о минировании

Работают экстренные службы
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Опасных предметов не обнаружено.

Опасных предметов не обнаружено.

Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 9 сентября, в школы, вузы Волгограда поступили анонимные угрозы о минировании. Сообщения от лжетеррористов поступили из другого государства. Информацию оперативно передали в экстренные службы.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ВолгГТУ, утром руководство университета также получило подобные угрозы. Примерно в 9 часов к зданию вуза приехали скорая, МЧС и сотрудники полиции. Студентов и работников не эвакуировали, образовательных процесс продолжился в штатном режиме.

Кинологи оперативно обыскали помещения. Опасных предметов не обнаружено.