В Волгоградской области температура воздуха опустится ниже ноля градусов

В Волгоградскую область пришли заморозки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области погода становится все холоднее, пришли уже и настоящие заморозки. В ближайшие две ночи в некоторых районах температура воздуха опустится ниже ноля градусов. Осадки не прогнозируются. Ночью и утром 10 сентября местами будет туман, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС. Северо-западный, северный ветер в субботу подует со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на субботу по области температура воздуха составит +3...+8º, местами заморозки в воздухе и на почве 0...-3º, днем +13...+18º. В Волгограде в ночные часы +5...+7º, днем +15...+17º.

В воскресенье в регионе будет сухо, но ночью и утром снова ожидается туман. Ветер 11 сентября подует с востока и юго-востока со скоростью 8-13 м/с. Ночью по области столбики термометров покажут +3...+8º, местами 0...-3º, днем в воскресенье +14...+19º. В Волгограде ночью +5...+7º, днем +17...+19º.