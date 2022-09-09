Под Волгоградом в столкновении «Форда» и «Шкоды» пострадала пассажирка

В ДТП пострадала пассажирка. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

За минувшие сутки, 8 сентября, на трассах Волгоградской области произошло два ДТП с пострадавшими. Одно из них устроили автомобилисты из города Фролово. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, в обеденное время 41-летний водитель «Форда» ехал на улице Народной в сторону Еремина. При повороте налево грубо нарушил ПДД.

- Водитель выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «Шкода Рапид» под управлением 33-летнего мужчины, - уточнили в областном Главке.

В итоге пострадала 36-летняя пассажирка «Шкоды».

Добавим, что накануне подразделения ГИБДД остановили 23 нетрезвых водителя а также зарегистрировали 717 нарушений ПДД.