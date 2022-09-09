Под Волгоградом в горящем доме погибла пенсионерка

СК проводит проверку.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Накануне, 8 сентября, в поселке Линево Волгоградской области с сгоревшем доме погибла 70-летняя женщина. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по региону, по данному факту проводится проверка. Пожар начался ранним утром, когда пенсионерка еще спала. В деревянном жилище не было газового оборудования, и хозяйка пользовалась электрическим обогревателем. Скорее всего, из-за его неисправности и случилось ЧП.
Первыми дымящийся дом увидели соседи. Они вызвали сотрудников МЧС. Спасатели оперативно затушили огонь, а в комнате нашли тело пенсионерки. Она умерла от отравления угарным газом.
- Признаков криминального характера смерти нет, организована проверка, - уточнили в следкоме.