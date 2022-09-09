В Волгограде завершается благоустройство бульвара вдоль проспекта Жукова

В Волгограде завершилось благоустройство бульвара на проспекте Жукова Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде завершается благоустройство второй очереди бульвара вдоль проспекта Жукова. Прогулочная зона в Дзержинском районе практически полностью приведена в порядок – от ЗАГСа до Самарского разъезда.Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в мэрии.

Напомним, второй этап благоустройства бульвара вдоль проспекта Жукова стартовал в декабре прошлого года. По плану работы должны были завершиться к последнему месяцу 2022 года. Летом подрядчик обещал, что успеет все сделать к 1 сентября. Первая очередь благоустройства была выполнена в октябре.

В 2021-2022 годах на бульваре обновили тротуар на площади более 10 тысяч квадратных метров, установили 170 фонарей, 145 камер видеонаблюдения, урны, скамейки, арт-объекты «Кольца», «Сердце», «Мальчик с книгой», «Жираф на мотоцикле», «Три поросенка». Также вдоль объекта установили светящиеся фигуры «Зонт» и «Цветок». Специалисты уложили 105 тысячи квадратных метров рулонного газона, высадили около 900 деревьев и более 7000 цветов и кустарников. Растения поливаются новым водопроводом.