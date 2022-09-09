В спецоперации на Украине погиб ефрейтор Виктор Сергеев из Камышина

Вечная память! Фото: администрация Камышина.

В специальной военной операции на Украине погиб военнослужащий из Волгоградской области ефрейтор Виктор Сергеев. Сегодня, 9 сентября, в Камышине, где родился и вырос Виктор, пройдут похороны. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в районной администрации.

- Виктор Сергеевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Вечная память герою России, - принесли слова соболезнования представители администрации Камышина.

Добавим, что Виктору было всего 23 года. Он до последнего вздоха защищал жителей Донбасса от националистов. Погиб, выполняя боевую задачу. Редакция «КП-Волгоград» приносит искренние соболезнования семье военнослужащего.