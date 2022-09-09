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Политика9 сентября 2022 6:55

9 сентября в Волгоградской области открылись избирательные участки для голосования

В ближайшие три дня состоятся выборы депутатов облдумы и органов местного управления
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгоградской области открылись избирательные участки для голосования

В Волгоградской области открылись избирательные участки для голосования

Фото: Евгения ГУСЕВА

С 9 по 11 сентября в Волгоградской области пройдут выборы. Избирательные участки на территории региона работают с утра до вечера (с 8 до 20 часов). Напомним, в эти дни проводятся допвыборы депутатов областной думы по трем одномандатным округам - Михайловскому, Городищенскому и Краснооктябрьскому. И выборы в 83 органа местного самоуправления.

Как сообщили в пресс-службе облизбиркома, принять участие в голосовании смогут около 400 тысяч избирателей. Жителям отдаленных поселков Восьмое Марта, хуторов Кирпичный, Калиновский, Перфиловский голосование организуют 10 сентября.

Добавим, что на избирательных участках соблюдены эпидемиологические меры, а также обеспечена безопасность.