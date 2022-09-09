В Волгоградской области родители школьников жалуются на некачественные гаджеты, одежду и обувь

Каждый пятый обративший в Роспотребнадзор волгоградский родитель пожаловался на бракованные гаджеты, купленные для детей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области перед началом нового учебного года родители консультировались по вопросам качества школьных товаров и санитарных требований. В ведомстве работал телефон «горячей линии». С 15 по 26 августа поступили 74 обращения. Волгоградские родители чаще всего жаловались на гаджеты для своих детей, у которых после покупки выявлялись дефекты. На бракованные телефоны пришлось 20,3% обращений, рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном Роспотребнадзоре.

17,6% жалоб касались на качество одежды для школьников и 16,2% вопросов – на обувь. Встречались единичные случаи обращений волгоградских родителей по поводу покупки ранцев, портфелей, о качестве учебных пособий и учебников. Отмечается, что волгоградцы активно покупают в интернет-магазинах. Встречаются нарушения среди продавцов – некачественные товары или срыв сроков доставки.

- Потребителям оказана помощь в составлении 7 претензий в адрес продавцов и разъяснено право обращения в суд, - добавили в ведомстве.