Оставшаяся без жилья сирота из Волгоградской области обратилась в СК России

Следователи проверят факты, изложенные сиротой. Фото: Кирилл ЧАЩИН

20-летняя сирота из Волгограда Любовь Кузина записала видеообращение к председателю следственного комитета России как в «инстанцию последней надежды». Девушка рассказала, что после окончания обучения не получила положенную ей по закону квартиру. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Волгоградской области провести проверку по этому факту, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СКР.

- Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате, - рассказали в ведомстве.

Свое обращение к Бастрыкину юная волгоградка разместила на канале YouTube «Защита – Детей». В небольшом видео девушка рассказывает, что ей приходится отдавать за съем квартиры солидную сумму, поэтому денег на жизнь не хватает. Но чиновники говорят, что и у них на положенную сироте по закону квартиру финансирования нет.