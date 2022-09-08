Расстрелявшего остановку волгоградца арестовали на 10 суток

Парню дали 10 суток ареста. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде 22-летнего парня, который расстрелял из пневматического пистолета остановку на ЖБИ в Дзержинском районе, 8 сентября арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство. Кроме того, волгоградцец пообещал оплатить замену стекла разбитого остановочного павильона, сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Административный материал на парня, который около полуночи 4 сентября устроил стрельбу на остановке, сегодня рассматривал Дзержинский районный суд. Волгоградец свою вину признал и завил, что готов возместить МБУ «Северное» материальный ущерб за разбитое стекло павильона 15 тысяч 650 рублей и 26 копеек. Молодой человек еще может оспорить постановление судьи, оно не вступило в силу. Но отбывать арест он начнет уже сегодня.