В Волгограде назначили нового управляющего отделением Банка России

Фото: Администрация Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочую встречу с заместителем председателя Центрального банка Русланом Вестеровским, начальником Южного главного управления ЦБ Евгением Эберенцем. На встрече был представлен новый руководитель местного отделения Центробанка. Управляющим Волгоградским отделением Южного главного управления ЦБ России стал Роман Рахматуллин.

На встрече обсуждались вопросы укрепления взаимодействия при решении задач социально-экономического развития Волгоградской области. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в региональной администрации.

Роман Рахматуллин работает в Банке России 23 года. С 2018 года возглавлял экономический отдел Отделения по Омской области Центрального банка. В декабре 2021 года был переведен в Волгоград на должность заместителя управляющего. Об этом сообщили в Отделении по Волгоградской области ЮГУ Центрального банка РФ.