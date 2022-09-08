В Волгограде 9 сентября временно без электричества останутся 2 района

В Волгограде в пятницу свет отключат в двух районах Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В пятницу лишь малая часть Волгограда останется без электричества. Из-за плановых ремонта и профилактики оборудования свет отключат всего лишь на трех улицах, которые находятся в двух районах областного центра. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», 9 сентября электроснабжения временно не будет в Тракторозаводском и Советском районах.

В Тракторозаводском районе с 9.00 до 17.00 останутся без света жители домов №19 и 23 на ул. Менжинского. В Советском районе обесточат с 12.00 до 17.00 ул. Дуганскую, 115, ул. Садовую, 164-212, 187-211, 187а, 187б, 188а, 188б, 189а, 189б, 190а, 191а, 192а, 192б, 193а, 193б, 193в, 195а, 195б, 210а.