В День города в волгоградском ЦПКиО пройдут забег на роликах, турнир по паркуру и фестиваль красок холли

Ко Дню города ЦПКиО уложили 5 тысяч квадратных метров газона. Фото: Администрация парка.

Волгоград готовится отметить свое 433-летие. Праздничные мероприятия будут проходить в ближайшие выходные. Своя программа в честь Дня города состоится в ЦПКиО. 10 и 11 сентября там состоятся фестиваль красок холли, соревнования по паркуру и BMX-фристайлу, забеги, концерты, фейерверк, тренировка по футболу и не только. Сайт volgograd.kp.ru публикует программу Дня города в Волгограде в ЦПКиО.

Как рассказал директор парка Андрей Еркин, ко Дню города было уложено 5 тысяч квадратных метров рулонного газона. ЦПКиО стал еще зеленее.

В скейтпарке 10 сентября с 10.00 до 18.00 состоятся открытый турнир по BMX-фристайлу и паркуру. В оранжерее волгоградцы смогут посетить ярмарку продукции местных производителей, она будет работать с 12.00 до 22.00. В субботу по всей территории ЦПКиО с 15.00 состоятся забеги «Волгоградская миля» и на роликах. В мероприятиях примут участие волгоградские олимпийцы. На главной сцене 10 сентября с 12.00 до 22.00 будут выступать музыканты, танцоры, аниматоры, ди-джеи, волгоградские блогеры проведут розыгрыши призов. В 22.00 горожане увидят фейерверк в виде 15 сердец с эффектами грома, молнии и дождя.

11 сентября в ЦПКиО с 12.00 до 22.00 будет работать ярмарка hand-made мастеров. На главной сцене с 13.00 до 20.00 пройдет концерт с участием студий танцев, вокала, творческих коллективов. Вечером шести до восьми часов на сцене состоится фестиваль красок холли, а на мини-футбольном поле можно будет поучаствовать в открытой тренировке по футболу. В 21.00 на главной сцене выступит музыкальная группа «Офисный бой».

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