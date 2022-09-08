В Волгограде подрядчик приступил к облицовке памятника комсомольцам в Волгограде

Фото: Администрация Волгограда

В Волгограде на бульварной части проспекта Ленина началась облицовка постамента памятника комсомольцам-защитникам Сталинграда. Гранитные плиты уже уложены на площади около 80 квадратных метров.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда, используемый при реставрации природный камень был добыт в Карелии. Цвет в точности совпадает с тем, который был при первоначальной облицовке памятника.

- Завершив облицовку постамента, рабочие герметизируют стыки между плитами, что позволит предотвратить попадание влаги внутрь конструкции, а на самих плитах заново выгравируют надписи, - отметили в мэрии.

Перед укладкой гранитных плит постамент укрепили и нанесли на него гидроизоляцию. Сами фигуры комсомольцев очистили от грязи и ржавчины лазером. После этого рабочие устранили повреждения и вернули трем комсомольцам первоначальный цвет при помощи патинирования.