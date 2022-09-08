Более 800 волгоградских семей получили единовременную выплату на второго ребенка

Фото: пресс-служба АВО.

Порядка 800 семей из Волгоградской области в 2022 году получили единовременные выплаты в размере 55,5 тысяч рублей при рождении второго малыша. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе администрации региона. Поддержка родителей осуществляется в рамках нацпроекта «Демография».

Получить выплату могут волгоградцы, чей среднедушевой доход не выше 17 955 рублей на одного члена семьи, а первому ребенку еще не исполнилось трех лет.

- Оформить выплату в течение полугода с момента рождения малыша могут граждане РФ через портал Госуслуг, в центре соцзащиты, в МФЦ по месту жительства, - уточнили в обладминистрации.

Отметим, что в период с 2019 года по настоящее время единовременные выплаты получили свыше 5000 волгоградских семей.