В Волгоградской области бензин подорожал на копейки

В Волгоградской области 2 вида бензина подорожали на копейку Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области подвели итоги очередного мониторинга цен на автомобильных заправках. За неделю с 30 августа по 5 сентября подорожали 2 вида автомобильного топлива, причем рост цены символический. На одну копейку увеличилась стоимость бензина АИ-92, литр в среднем оценивается в 47,96 рубля. Также на одну копейку поднялся ценник на бензин АИ-95, за литр которого в среднем нужно заплатить 53,25 рубля. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата.

Не изменилась за неделю стоимость бензина АИ-98 – 58,28 рубля. Также сохранился прежний ценник на дизельное топливо – 52,95 рубля.