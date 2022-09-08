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Экономика8 сентября 2022 12:11

В Волгоградской области бензин подорожал на копейки

Немного выросли цены на топливо марок АИ-92 и АИ-95
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгоградской области 2 вида бензина подорожали на копейку

В Волгоградской области 2 вида бензина подорожали на копейку

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области подвели итоги очередного мониторинга цен на автомобильных заправках. За неделю с 30 августа по 5 сентября подорожали 2 вида автомобильного топлива, причем рост цены символический. На одну копейку увеличилась стоимость бензина АИ-92, литр в среднем оценивается в 47,96 рубля. Также на одну копейку поднялся ценник на бензин АИ-95, за литр которого в среднем нужно заплатить 53,25 рубля. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата.

Не изменилась за неделю стоимость бензина АИ-98 – 58,28 рубля. Также сохранился прежний ценник на дизельное топливо – 52,95 рубля.