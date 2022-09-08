В Волгограде наполовину отремонтировали дороги в 42 дворах

На Красном пока уложили асфальт в одном дворе. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В 42 двух дворах Волгограда в этом году появится новый асфальт. На сегодня подрядчик выполнил более 50% работ по восстановлению проездов и тротуаров, бордюров и люков на придомовых территориях. Завершить все планируют в октябре 2022 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Часть волгоградских дворов на сегодня уже обзавелись новеньким асфальтом на проездах и тротуарах. Среди них дворы на улицах Академика Богомольца, Колумба, Ополченской, Быкова и Гули Королевой на Тракторном, дворы на углу улиц Еременко и Титова на Красном, на улице Гвоздкова в Советском районе и на бульваре Энгельса, 28 в Красноармейском. Работы здесь вышли на финишную прямую. Близится к концу ремонт проездов и дорожек также на улицах Ким и Циолковского в Ворошиловском районе, а также на Ангарской, 114 в Дзержинском.

Помимо 94 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части, подрядчик делает 24 тысяч «квадратов» пешеходных дорожек, обустраивает выходы из подъездов, а также расширяет парковочные и разъездные карманы для машин. Так что удобно в обновленных дворах будет не только пешеходам, но и автомобилистам.

Исчезнут в этих дворах не только ямы на дорогах, но и тьма. Сейчас мэрия готовит проектную документацию для восстановления уличного освещения. Вскоре объявят аукцион по отбору подрядной компании. Также по программе «Формирование комфортной городской среды» у домов поставят более 770 лавочек и урн. Уже в ближайшие дни их монтаж начнется в Красноармейском районе.