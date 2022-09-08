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Происшествия8 сентября 2022 11:58

В Волжском спустя пять лет задержали убившую младенца мать

На 35-летнюю детоубийцу завели уголовное дело, вскоре она предстанет перед судом
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Следователи раскрыли преступление пятилетней давности.

Следователи раскрыли преступление пятилетней давности.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи Волжского спустя пять лет после преступления задержали 35-летнюю местную жительницу, признавшуюся в убийстве новорожденного. Мертвого младенца нашли в июне 2017 года у дома №95 на улице Мира в городе-спутнике. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, тогда возбудили уголовное дело, провели колоссальную работу, но найти подозреваемую не удалось.

Экспертиза установила, что девочка родилась абсолютно здоровой, а погибла от черепно-мозговой травмы. Главной уликой были отпечатки преступницы, оставленные на полиэтиленовом пакете. Спустя годы следователи возобновили расследование и сумели установить личность детоубийцы.

- Будучи допрошенной, женщина призналась в содеянном, рассказав следователям все обстоятельства совершенного преступления. После чего, с ее участием проведена проверка показаний на месте происшествия, - уточнили в следкоме.

Женщине предъявили обвинение, в ближайшее время прокуратура передаст дело в суд.