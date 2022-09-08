В Волгограде семьям погибших на Украине военных вручили ордена Мужества и медали «За отвагу»

10 волгоградских семей получили посмертные награды. Фото: музей-панорама

8 сентября в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде прошла очередная траурная церемония. Семьям погибших в специальной военной операции на Украине передали 10 государственных наград – 7 орденов Мужества и 3 медали «За отвагу». Вручали ордена и медали военком региона полковник Андрей Летунов, руководитель облкомказачества Эдуард Давыдовский и председатель ветеранской организации, участник СВО Дмитрий Милованов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

Ордена Мужества согласно указу президента РФ вручили семьям семи погибших в бою волгоградских военных. Наград посмертно удостоены майор Александр Наконечный, капитан Алексей Ануфриев, ефрейтор Сергей Бисеков, младший сержант Карим Жамбалиев, рядовые Павел Мартынюк и Дмитрий Мельников, а также доброволец Сергей Сосновский. Родным еще троих погибших добровольцев передали медали «За отвагу». Ими наградили Виктора Макарова, Рустама Рустамова и Алексея Латахина.