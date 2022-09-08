В Волгоградской области взлетели цены на огурцы

Огурцы в Волгоградской области в среднем стоят более 54 рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С приходом осени продукты в Волгоградской области стали дорожать. Цены стали выше на неделе с 30 августа по 5 сентября на многие позиции. В процентном отношении самый большой рост был зафиксирован у огурцов. Ценники на них выросли 8,13%, килограмм в среднем стоит 54,32 рубля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата. На 2,61% увеличилась стоимость мясных консервов для детского питания, килограмм оценивается в 933,21 рубля. Также за неделю подорожали на 1-2% свинина, сосиски, полукопченая и вареная колбаса, мороженая рыба, маргарин, сметана, творог, конфеты, печенье, чай,

Некоторые продукты в регионе стали выгоднее. Продолжают дешеветь многие овощи. Репчатый лук упал в цене на 10,45%, картофель – на 1,61%, капуста – на 2,66%, свекла – на 1,61%, морковь – на 9,04%, помидоры – на 7,29%. Снизились на 1-2% ценники на сыр, пшено, гречку, вермишель, макароны. Соль подешевела на 2,29%, яблоки – на 3,46%.